Jornal da TV Vitória completa 42 anos de história no jornalismo capixaba
No ar desde 1984, o telejornal acompanha os principais acontecimentos do Espírito Santo e integra a fundação da TV Vitória RECORD
Há 42 anos, o Jornal da TV Vitória faz parte da rotina dos capixabas, acompanhando os acontecimentos que marcam a história do Espírito Santo e levando informação ao público. Exibido pela TV Vitória RECORD desde 17 de outubro de 1984, o telejornal atravessou diferentes momentos do Estado e do jornalismo, mantendo a cobertura local como eixo de seu trabalho.
A programação reúne notícias sobre política, economia, segurança e serviços, além de informações sobre a agenda cultural e outros assuntos de interesse da população, acompanhando os fatos que movimentam o Espírito Santo e ajudando o telespectador a compreender o que acontece ao seu redor.
Nos últimos meses, o Jornal da TV Vitória também ganhou destaque na cobertura das Eleições 2026, com informações sobre candidatos, propostas e os principais acontecimentos do cenário político no Estado, reforçando a atuação do telejornal na cobertura de um período decisivo para o Espírito Santo.
Ao completar 42 anos, o Jornal da TV Vitória celebra sua trajetória no jornalismo capixaba e a presença diária na cobertura dos acontecimentos que impactam a população. O telejornal vai ao ar de segunda à sexta-feira, a partir das 19h20, no canal 6.1.