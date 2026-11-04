Acerte ou Caia! conquista liderança entre os game shows na Grande Vitória Apresentado por Tom Cavalcante, programa da TV Vitória RECORD alcançou mais de 306 mil telespectadores e cresceu 8% em audiência

Divulgação TV Vitória ANTONIO CHAHESTIAN

O Acerte ou Caia!, game show apresentado por Tom Cavalcante, conquistou a liderança entre os programas do gênero na Grande Vitória. Exibido pela TV Vitória RECORD, o programa alcançou 306.283 telespectadores e registrou crescimento superior a 8% em relação ao mês anterior.

De acordo com levantamento do IBOPE, o resultado também representa uma audiência 31% maior que a do segundo colocado na categoria, reforçando o desempenho do programa entre as opções de entretenimento acompanhadas pelo público capixaba

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Com uma proposta que mistura conhecimentos gerais, competição e humor, o Acerte ou Caia! reúne 11 personalidades em uma disputa de perguntas e respostas. A cada rodada, os participantes precisam demonstrar agilidade e conhecimento para permanecer no jogo. Quem não consegue responder corretamente pode acabar caindo literalmente em um alçapão instalado no palco, um dos elementos que dão identidade ao formato.

A competição segue até restar um vencedor, que tem a oportunidade de levar para casa um prêmio de até R$ 300 mil. Ao longo do programa, os desafios e as reações dos participantes se somam à condução bem-humorada de Tom Cavalcante, que imprime ritmo e descontração à disputa.

Exibido aos domingos, o Acerte ou Caia! integra a programação da TV Vitória RECORD, no canal 6.1, levando entretenimento ao público da Grande Vitória. O resultado de audiência destaca o alcance da atração na região e sua presença na programação acompanhada pelos telespectadores capixabas.