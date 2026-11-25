Chef de Família chega à reta final na TV Vitória RECORD com forte desempenho de audiência e conexão com os capixabas Primeiro reality gastronômico do Espírito Santo chega à nona temporada com formato renovado e prepara a disputa pelo prêmio no dia 5 de dezembro

Divulgação TV Vitória

O Chef de Família, primeiro reality gastronômico do Espírito Santo, está na reta final de sua nona temporada na TV Vitória | RECORD. Apresentada pelo chef Alessandro Eller, a atração chega às últimas etapas da competição com uma proposta renovada, que combina desafios culinários e histórias de família, aproximando o público dos participantes e de suas relações com a gastronomia.

No próximo sábado (28), vai ao ar a última semifinal da temporada, com a disputa por uma vaga na grande final. O episódio terá como tema as celebrações de fim de ano e contará com duas provas: uma sobremesa preparada com panetone e um prato principal natalino. As participantes terão a companhia de familiares durante os desafios, mantendo a proposta

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de valorizar os vínculos e as memórias que atravessam as receitas. A grande final, que define a campeã ou o campeão da nona edição, está marcada para 5 de dezembro.

A primeira semifinal, exibida no último sábado (21), também registrou resultado expressivo de audiência. O programa conquistou o primeiro lugar geral na faixa horária, com mais de 129 mil pessoas assistindo e uma vantagem de 300% sobre a terceira colocada, reforçando a conexão do reality com o público capixaba.

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Uma temporada com novas histórias à mesa

Nesta edição, o Chef de Família apresenta uma dinâmica diferente das temporadas anteriores. Os participantes passaram a disputar as provas em duplas, acompanhados de pessoas importantes em suas vidas, como familiares e amigos. A proposta amplia o espaço dedicado às histórias pessoais e à relação afetiva de cada competidor com a comida, sem deixar de lado a técnica e a criatividade exigidas pelos desafios.

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Ao longo dos episódios, as receitas deixam de ser apenas o resultado das provas e também passam a contar um pouco da trajetória de quem está na cozinha. A mudança reforça a identidade do programa e amplia as possibilidades de identificação com os telespectadores.

Com nove temporadas, o Chef de Família segue na programação da TV Vitória | RECORD aos sábados, às 14h, e se prepara para conhecer o novo vencedor no dia 5 de dezembro.