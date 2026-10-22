Arronches: história, tradições e sabores do Alentejo

O ‘Giro’ viajou até Arronches, uma vila raiana no Alto Alentejo, no distrito de Portalegre, para descobrir a sua história, cultura e tradições. Visitamos a imponente Torre Quadrangular, uma das estruturas mais antigas do conjunto fortificado, e descobrimos como a história se revela nas paredes e nas janelas góticas esculpidas em pedra. Conhecemos também o espaço Ceira, dedicado à memória do mundo rural e às gerações de trabalhadores que marcaram a região. E há uma tradição musical muito especial: tocar pedrinhas do rio Caia, uma arte que fomos conhecer de perto. A viagem passa ainda pelo Monte da Esperança, que combina enoturismo, agroturismo e conforto, e pela Herdade da Figueira de Cima, onde descobrimos a história da Reynolds Wine Growers. Venha conhecer os encantos de Arronches, entre património, tradições e experiências únicas!