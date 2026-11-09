Vila Verde: uma viagem pela cerâmica, história e tradições no ‘Giro’

Nesta viagem do ‘Giro’, fomos até Vila Verde para descobrir as tradições, os sabores e os encantos desta região minhota! Começamos em Vila de Prado, onde conhecemos a longa tradição da produção de cerâmica, que marcou a economia e a identidade local. As famosas ‘Louças de Prado’ são o grande destaque deste espaço dedicado à preservação e divulgação da história da cerâmica. Mas a visita trouxe também um desafio para Mahayla: pôr as mãos no barro e criar a sua própria peça! Será que correu bem? O percurso pelo concelho de Vila Verde continua entre pontes históricas, monumentos medievais e paisagens deslumbrantes. Mahayla visita a Torre de Penegate e aproveita ainda para fazer uma pausa para almoço no Restaurante Torres. Mas as aventuras não ficam por aqui! O ‘Giro’ vai também descobrir a tradição da pesca fluvial e a ligação das comunidades locais aos seus rios. Desta vez, Mahayla volta a enfrentar um desafio: experimentar a pesca. Será que teve sorte? Venha descobrir todos os momentos desta incrível viagem por Vila Verde, numa aventura que só o ‘Giro’ lhe pode mostrar!