Vila Verde: Lenços dos Namorados, natureza e tradições para descobrir no coração do Minho | Giro

Entre rios, paisagens verdes e tradições cheias de história, Vila Verde revela um Minho onde o passado continua bem presente. Conhecida como a capital do romance, esta região convida a descobrir o património, a natureza e os sabores que fazem deste concelho um destino especial. Nesta viagem do 'Giro', visitamos o Museu do Linho para conhecer o trabalho artesanal que atravessou gerações e descobrimos a história dos emblemáticos Lenços dos Namorados, onde o amor ganha forma através de bordados e mensagens cheias de significado. O percurso passa ainda pela Ecovia do Cávado, com caminhadas junto aos rios Homem e Cávado, pela Praia Fluvial do Faial e pela Casa do Brinquedo e da Brincadeira, que recupera as memórias dos jogos de infância. Em Mixões da Serra, encontramos aldeias de granito, paisagens deslumbrantes e o encanto da vida rural minhota. A viagem termina com uma visita ao espaço Namorar Portugal, onde a tradição dos Lenços dos Namorados continua a inspirar novas criações e a contar histórias de amor.