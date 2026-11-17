São João da Pesqueira: uma viagem pelo coração do Douro
Mahayla Haddad leva-nos à descoberta de São João da Pesqueira, uma vila marcada pela história, pelo património e pela tradição.
O ‘Giro’ viajou até São João da Pesqueira, no coração do Douro, com a nossa apresentadora Mahayla Haddad. Vamos à descoberta? Classificada como Património Mundial pela UNESCO, a região destaca-se pela sua ligação à produção de Vinho do Porto e por uma paisagem única, moldada pelo trabalho humano ao longo de séculos. Nesta viagem, percorremos os centros históricos e culturais da vila, descobrimos a herança das comunidades judaicas e conhecemos histórias que permanecem gravadas em cada pedra de xisto. Com as suas construções tradicionais e uma identidade muito própria, São João da Pesqueira é um lugar onde o passado continua bem presente. Venha conhecer esta vila encantadora e descobrir o que a torna tão especial para quem a visita!
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