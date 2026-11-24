São João da Pesqueira: paisagens, história e sabores do Douro
O ‘Giro’ continua a explorar São João da Pesqueira, entre miradouros deslumbrantes, património histórico e os sabores tradicionais da região.
O ‘Giro’ continua a descobrir o coração do Douro, desta vez por São João da Pesqueira, um território repleto de paisagens marcantes, história e tradição. Os miradouros da região oferecem perspetivas únicas sobre o vale do Douro, classificado como Património Mundial pela UNESCO. Cada paragem revela uma nova forma de apreciar a beleza deste território. Visitamos também a Casa do Cabo, um edifício do século XVIII que se destaca como exemplo da arquitetura senhorial duriense. Com uma área de 266 quilómetros quadrados, o concelho de São João da Pesqueira guarda ainda outros tesouros, como a qualidade do seu azeite, que também faz parte da identidade gastronómica da região. Acompanhe esta viagem e venha descobrir tudo o que o Douro tem para oferecer!
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