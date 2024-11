O primeiro programa da 12ª temporada de 'Giro' foi dedicado à capital Paraibana, João Pessoa. Conheça os lugares mais turísticos como o Centro histórico, o Busto de Tamandaré, o Farol de Cabo Branco, o Mercado de Artesanato Paraibano, o Centro Cultural de São Francisco… não esquecendo o momento mágico do Pôr do sol do Jacaré.