A cantora Flaviana Borges fala sobre o lançamento do novo single

A cantora portuguesa Flaviana Borges apresenta o seu sexto single, uma canção marcada pela nostalgia e pelas relações transformadas pelo tempo, acompanhada de um videoclipe de forte carga emocional.



A canção ‘Se Eu Te Conhecesse’ mergulha na nostalgia e na perda de proximidade entre pessoas que, apesar da ligação passada, acabam por se tornar estranhas com o passar do tempo.



De tom intimista e emocional, o tema destaca-se pela interpretação vocal delicada da artista, que transmite uma tristeza contida e honesta. O lançamento é acompanhado por um videoclipe intenso, no qual duas bailarinas dão corpo às emoções da música.





Um processo criativo íntimo e emocional

Novos lançamentos e presença em palco

‘Se Eu Te Conhecesse’ nasceu de conversas próximas e momentos de compartilhamento em estúdio, num ambiente de confiança entre a artista, os produtores e a equipe envolvida. Mais do que um espaço técnico, o estúdio funcionou como um “lugar terapêutico”, onde Flaviana transformou experiências pessoais em letra e melodia.A produção apostou numa abordagem contida, deixando espaço para que a interpretação vocal conduzisse a narrativa emocional da canção.Para além deste single, Flaviana Borges está trabalhando nas próximas faixas que irão integrar o seu primeiro álbum, atualmente em desenvolvimento. O projeto segue a mesma linha artística: canções construídas a partir de vivências reais, pensadas tanto para o estúdio como para o palco.Com experiência em shows ao lado de artistas como Fernando Daniel e a passagem por talent shows, a cantora afirma-se cada vez mais segura em palco, preparada para apresentações a públicos mais amplos.