A cantora Flaviana Borges fala sobre o lançamento do novo single
A cantora portuguesa Flaviana Borges apresenta o seu sexto single, uma canção marcada pela nostalgia e pelas relações transformadas pelo tempo, acompanhada de um videoclipe de forte carga emocional.
A canção ‘Se Eu Te Conhecesse’ mergulha na nostalgia e na perda de proximidade entre pessoas que, apesar da ligação passada, acabam por se tornar estranhas com o passar do tempo.
De tom intimista e emocional, o tema destaca-se pela interpretação vocal delicada da artista, que transmite uma tristeza contida e honesta. O lançamento é acompanhado por um videoclipe intenso, no qual duas bailarinas dão corpo às emoções da música.
Um processo criativo íntimo e emocional
‘Se Eu Te Conhecesse’ nasceu de conversas próximas e momentos de compartilhamento em estúdio, num ambiente de confiança entre a artista, os produtores e a equipe envolvida. Mais do que um espaço técnico, o estúdio funcionou como um “lugar terapêutico”, onde Flaviana transformou experiências pessoais em letra e melodia.
A produção apostou numa abordagem contida, deixando espaço para que a interpretação vocal conduzisse a narrativa emocional da canção.
Novos lançamentos e presença em palco
Para além deste single, Flaviana Borges está trabalhando nas próximas faixas que irão integrar o seu primeiro álbum, atualmente em desenvolvimento. O projeto segue a mesma linha artística: canções construídas a partir de vivências reais, pensadas tanto para o estúdio como para o palco.
Com experiência em shows ao lado de artistas como Fernando Daniel e a passagem por talent shows, a cantora afirma-se cada vez mais segura em palco, preparada para apresentações a públicos mais amplos.
Últimas
Scardinni fala sobre a nova fase da carreira autoral
A experiência de tocar em grandes palcos marcou a sua carreira e consolidou o desejo de ir além
Inês Sousa lança ‘Mikado’, o seu primeiro álbum a solo
Uma das músicas de destaque, ‘Guerra Fria’, ganhou um videoclipe inesperado e marcante
Chef José Avillez revela a essência da cozinha portuguesa: tradição, sabor e memória
Para o chef José Avillez, cozinhar é cuidar
Geandson Rios, vocalista do Djavú, leva ‘tecnobrega’ a Portugal em nova turnê
Entre os muitos sucessos da banda, destaca-se ‘Me Libera’, que continua a ser cantada por multidões e a representar a identidade musical do grupo
Daniela Soares fala sobre lançamento de EP íntimo
O novo EP começou a tomar forma ao longo do último ano, mas traz na essência histórias vividas nos dois anos anteriores
Celso Kamura leva a beleza brasileira para Portugal
Mais do que técnica, Kamura enfatiza um propósito: democratizar a beleza
Pipa Brasey fala sobre espetáculo que revive a história da bossa nova
Veja a entrevista ao ‘Palco’ da TV RECORD