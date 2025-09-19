Adriano Tolosa fala sobre personagem e nova fase da carreira

Adriano Tolosa interpreta Marcos, em ‘Paulo, O Apóstolo’, um homem romano inserido na corte do imperador Nero, personagem complexo que reflete os dilemas humanos entre fé, poder e culpa.



Marcos: um homem entre poder e vazio espiritual



Segundo Tolosa, Marcos é brilhante, articulado e parte da elite romana, com vida confortável e voltada aos prazeres materiais. Apesar disso, carrega um vazio interior e distância da fé, em contraste com a irmã Priscila, vivida por Dani Moreno, seguidora de Paulo.



Uma produção de grande escala



Para o ator, ‘Paulo, O Apóstolo’ tem amplitude maior do que produções anteriores, como ‘Dez Mandamentos’ e ‘Reis’. A trama percorre diferentes cidades e núcleos dramáticos, reunindo mais de 120 atores fixos e gravações em outros países.



Tolosa destacou ainda o prazer de trabalhar novamente com a equipe da RECORD. “É um ambiente acolhedor, com clima familiar e profissionais competentes”, disse, ressaltando a qualidade do texto e a profundidade da narrativa.



Desafios e próximos passos



Cada personagem, afirma Tolosa, acrescenta novas camadas ao seu percurso artístico. Ele considera que Marcos lhe exigiu mergulhar em investigações e observações que ampliaram seu repertório e empatia.



Quanto ao futuro, revelou que já tem novo projeto confirmado na televisão brasileira, embora ainda não possa divulgar detalhes. Atualmente, divide a vida entre o Brasil e a Europa, expandindo horizontes dentro e fora do país.