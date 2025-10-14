Atitude 67 leva o ‘pagode pantaneiro’ a Portugal

O grupo Atitude 67 desembarcou em Portugal para celebrar a expansão do chamado ‘pagode pantaneiro’, estilo que mistura raízes sul-mato-grossenses com o ritmo popular brasileiro. Em entrevista, os seis amigos de infância relembraram a origem da banda, o sucesso de ‘Cerveja de Garrafa’ e o novo projeto 'Sunset 67', que aposta em parcerias e gravações ao pôr do sol.



Das rodas de amigos ao palco internacional



De Campo Grande (Mato Grosso do Sul), o Atitude 67 nasceu da amizade de seis colegas de escola que começaram a tocar juntos em festas e churrascos. As canções, inspiradas em histórias do quotidiano, ganharam identidade própria e se transformaram no que o grupo chama de ‘pagode pantaneiro’ — uma sonoridade que reflete o modo de viver do Pantanal e o espírito leve das composições.



Ver o público português cantar músicas escritas há mais de uma década é, para os artistas, uma confirmação de que “a música atravessa fronteiras”. Segundo o grupo, a recepção calorosa nos concertos em Lisboa e no Porto mostra que o sotaque pantaneiro encontrou eco em terras europeias.



Cerveja de Garrafa: do churrasco ao estrelato



Lançado em 2018, o álbum de estreia trouxe 14 faixas autorais e consagrou ‘Cerveja de Garrafa’ como um dos grandes hits do ano. A música viralizou nas plataformas digitais e fez o grupo conquistar certificações com todas as faixas do disco.



“Cada milhão de visualizações era motivo para um churrasco”, recordam os músicos, que viram a carreira mudar após o sucesso repentino. O hit abriu portas para novos projetos e consolidou o nome do Atitude 67 no cenário nacional.



Humor, parcerias e histórias com emoção



A autenticidade do grupo também se reflete em canções como ‘Pelo Gato’, que conta a história de uma separação sob o ponto de vista inusitado do animal de estimação. A mistura de humor e sentimento tornou-se uma marca do repertório.



O Atitude 67 já dividiu palco e estúdio com artistas como Tiaguinho, Ivete Sangalo e Dilsinho — nomes que os integrantes descrevem como “referências e amigos”. Tiaguinho, inclusive, é considerado um padrinho artístico do grupo, incentivando o desenvolvimento do estilo pantaneiro.



Projeto 'Sunset 67'



O mais recente projeto, intitulado 'Sunset 67', nasceu da vontade de expandir o processo criativo, convidando compositores e parceiros para colaborações. O formato audiovisual reforça o conceito de tocar durante o entardecer, celebrando a natureza e a boa energia.



Segundo os integrantes, o objetivo é levar o clima leve das apresentações para diferentes cenários — de praias a cidades do interior — mantendo a essência das raízes sul-mato-grossenses.