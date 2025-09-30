Brasil Origem Week: a força da cultura brasileira em terras lusófonas

A TV RECORD marcou presença no Brasil Origem Week, evento multicultural em Portugal, com uma ativação interativa que atraiu centenas de visitantes, despertou memórias afetivas e valorizou o talento de empreendedores e artistas brasileiros.



Tecnologia que vira lembrança



No stand da emissora, uma ativação com inteligência artificial transformou o público em personagens de novela e fazendeiros, com impressões fotográficas gratuitas. O ambiente festivo e a curiosidade em torno da experiência digital ajudaram a reforçar a presença da TV RECORD no Brasil Origem Week e a criar conteúdos compartilháveis para redes sociais.



Arte ao vivo e primeira exposição



Durante a feira, a artista Edina Costa realizou uma live-painting, produzindo obras ao vivo e inaugurando a sua primeira exposição internacional. A interação constante com os visitantes trouxe autenticidade e emoção à feira, evidenciando a força das expressões culturais do Brasil.



Empreendedorismo que inspira



O Brasil Origem Week também promoveu fóruns e workshops. O público acompanhou relatos sobre inovação, internacionalização e networking, reforçando a vocação do evento para conectar brasileiros e parceiros em Portugal.