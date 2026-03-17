Como a dor e a imaginação moldaram a carreira de Vitor Hugo

Numa entrevista intimista e reveladora ao programa ‘Palco’, o ator Vitor Hugo partilhou o percurso singular que o levou do Brasil até ao coração da cena artística portuguesa. Entre memórias de uma infância marcada por limitações físicas e o sucesso nas produções bíblicas, o ator revelou como a dor se transformou em arte e como o destino o conduziu ao espetáculo ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’.





A Semente do Ofício

O Ponto de Viragem: ‘Capitães da Areia’

Produções Bíblicas na TV RECORD

Um Recomeço em Portugal

Longe do que se poderia imaginar, a vocação de Vitor Hugo não nasceu sob os holofotes, mas sim no recolhimento. Entre os cinco e os 10 anos, uma doença o forçou a um período de cirurgias e restrições que o impediam de correr ou jogar bola."Foi ali, nesse silêncio forçado, que comecei a descobrir o ator que sou hoje."Sem as distrações da tecnologia moderna, o ator refugiou-se nos livros e na criação de vozes e personagens para os seus bonecos. O que começou como uma compensação pela imobilidade tornou-se a base de um talento que, anos mais tarde, encontraria no teatro a sua extensão natural.A carreira de Vitor Hugo foi marcada por um momento catártico ao interpretar Sem Pernas, na adaptação de ‘Capitães da Areia’, de Jorge Amado. A ligação foi imediata e profunda: o personagem, um jovem manco e revoltado, espelhava as frustrações que o próprio ator sentira na infância.Esta interpretação permitiu-lhe mergulhar na dor para a transformar em compreensão, consolidando a ideia de que atuar é, acima de tudo, um ato de partilha de humanidade.Com uma vasta experiência na televisão brasileira, Vitor Hugo destacou a sua passagem pela TV RECORD, onde integrou projetos de grande escala como ‘Rei Davi’, ‘José do Egito’ e ‘Os Dez Mandamentos’.O ator elogiou a audácia da estação ao investir nestas narrativas, que lhe exigiram uma entrega física e emocional fora do comum — chegando mesmo a revisitar as suas memórias de limitação motora ao interpretar personagens com dificuldades físicas.A mudança para Portugal trouxe os desafios naturais da migração: o receio da aceitação e a adaptação a um novo mercado. Contudo, a postura de entrega e verdade de Vitor Hugo rapidamente lhe abriu portas.Atualmente, o ator integra o elenco da peça ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’, onde interpreta Teodoro. O espetáculo é descrito pelo ator como uma celebração da lusofonia. O elenco reúne vozes de diversas regiões do Brasil e de Portugal. Trata-se de uma adaptação que respeita a poesia de Jorge Amado. É um projeto marcado pela leveza, música e uma “doçura” que conquista o público.Para Vitor Hugo, estar em cena é um “salto no escuro”, onde a máscara do personagem não serve para o esconder, mas sim para revelar uma verdade maior através da arte.