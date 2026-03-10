Janeiro e Kyle Quest em sete dias de criatividade
Depois de fechar 2025 com uma indicação ao Grammy Latino, o arranque de 2026 para o cantor Janeiro trouxe uma oportunidade diferente: o ‘The Stage Is Always Set’. O programa ‘Palco’ foi conferir o que ele e Kyle Quest criaram juntos.
O conceito: laboratório imersivo e residência
A residência foi pensada como uma “bolha criativa”. Janeiro e Kyle já se conheciam, mas nunca tinham encontrado o momento certo para trabalhar em conjunto. O resultado foi um ambiente calmo, focado e inspirador. Foi assim que, em sete dias, chegaram ao resultado.
‘Sete dias’
Em uma semana os artistas criaram o mini-álbum denominado ‘Sete Dias’, composto por uma introdução e duas faixas principais: ‘Demasia’ e ‘O Tempo P’ra Mim’. A ideia central do álbum encontra-se na efemeridade e na relação com o tempo na “era algorítmica” — nunca viver em demasia e, ao mesmo tempo, resgatar tempo para nós.
Janeiro explica que este ciclo rápido de criação e lançamento é pouco comum entre artistas, mas funcionou. A residência não foi só produção: foi um treino de confiança e de compartilhamento acelerado.
