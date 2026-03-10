‘Pizza Man’, uma comédia leve sobre amizade, vingança e um entregador

Uma noite em que tudo termina com uma pizza revela uma história simples e irresistível: duas amigas em crise, um entregador desajeitado e uma vingança que se transforma numa série de peripécias hilariantes. Esta peça mistura identificação quotidiana com momentos de puro absurdo, proporcionando diversão garantida.





A história

O que esperar

A história acompanha duas mulheres que compartilham casa e problemas. Júlia (Liliana Santos) desconta na bebida, enquanto Alice (Núria Madruga) na comida. Numa fase complicada das suas vidas — marcada por despedimentos, desgostos amorosos e sonhos desfeitos — decidem tramar uma pequena vingança. A vítima escolhida é o entregador de pizzas, Guga.O que começa como um plano simples acaba por escalar rapidamente. Guga, interpretado por Eduardo Madeira, tenta tirar algum proveito da situação, mas rapidamente percebe que as coisas fogem ao seu controlo. A partir deste momento, a peça explora o encontro entre frustrações humanas e humor físico, num ritmo que garante muitas gargalhadas.‘Pizza Man’ é uma comédia leve, que se destaca pelo seu alto índice de identificação junto do público. O espetáculo proporciona uma experiência coletiva de riso e alívio emocional, capaz de cativar diferentes gerações. As interpretações são consistentes, com destaque para o entregador, que se torna no centro das atenções pela sua ingenuidade e simpatia. O humor da peça combina ternura e trapalhadas, tornando-a adequada e divertida para todos os públicos.