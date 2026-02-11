Bruno Cabrerizo estreia a peça ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’ em Lisboa
O ator e apresentador brasileiro Bruno Cabrerizo prepara-se para se estrear em Portugal como Vadinho na peça ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’, baseada na obra de Jorge Amado. A produção estreia a 19 de fevereiro, no Casino Lisboa, e reúne uma equipe mista de artistas portugueses e brasileiros.
Estreia em Lisboa e o desafio de interpretar Vadinho
Bruno descreve a oportunidade como “um orgulho” e assume a responsabilidade de levar ao palco uma das personagens mais icônicas da literatura brasileira. A montagem conta com 10 atores – sete portugueses e os demais brasileiros – e promete um espectáculo enérgico, onde a música atravessa constantemente a narrativa.
Apesar da peça não ser um musical, a componente musical é um elemento central do espectáculo, exigindo grande energia física e emocional do elenco. Bruno reconhece o desafio e compartilha que os ensaios têm sido intensos.
Trajeto do palco à apresentação: Itália, Portugal e Brasil
Com formação em teatro na Itália, onde viveu e trabalhou durante cerca de 20 anos, Bruno Cabrerizo fez da representação e da apresentação televisiva a sua casa. A chegada a Portugal ficou marcada pela participação em uma novela e, mais tarde, em programas como o ‘Dança com as Estrelas’, consolidando uma ligação forte ao público português.
Antes do teatro, Bruno vinha do mundo do futebol; uma aula de improvisação acabou por ser o momento decisivo que o levou a dedicar-se à arte. Hoje, além do teatro, trabalha como apresentador e mantém uma carreira que passa por Itália, Portugal e Brasil – percursos que considera essenciais para o seu crescimento artístico.
