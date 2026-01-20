Carina Caldeira fala sobre a sua trajetória
Conhecida pela leveza e pelas entrevistas descontraídas, Carina Caldeira compartilha uma trajetória feita de oportunidades, aprendizados e sonhos ainda por concretizar.
Início da carreira
A carreira começou ainda na faculdade, após um casting para um canal recém-criado, e rapidamente se transformou numa paixão. Passou por programas infantis, late nights e formatos semanais, sempre com uma assinatura muito própria — o seu “glitter“: uma forma de estar que valoriza a leveza, o bom humor e a elegância.
A experiência de viver quatro anos em Nova Iorque foi determinante. Carina investiu em formação na FIT e na New York Film Academy, o que lhe deu ferramentas práticas ligadas à imagem, moda e atuação. A mudança de contexto acelerou o crescimento pessoal e profissional e alargou os seus horizontes criativos.
Maternidade
A maternidade trouxe-lhe a faceta mais exigente e, ao mesmo tempo, mais gratificante: ser mãe de dois filhos pequenos pede organização, paciência e resiliência. Carina admite que é a fase mais difícil — e também a mais plena — da sua vida. Mantém-se profissionalmente ativa e, em paralelo, compartilha nas redes sociais a sua rotina com um discurso direto e caloroso.
