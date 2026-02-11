Carlos Pinheiro lança novo single que une razão e coração
O cantor e compositor Carlos Pinheiro apresenta o seu mais recente single, ‘Foste Igual’, uma canção introspectiva que aborda a importância de quebrar ciclos, assumir responsabilidades e encontrar equilíbrio entre o coração e a razão. O lançamento é acompanhado por um videoclipe, reforçando a mensagem pessoal do tema e assinalando uma nova fase de maturidade artística.
Foste Igual: uma reflexão sobre responsabilidade emocional
O single ‘Foste Igual’ nasce da necessidade de interromper padrões repetitivos e de promover uma reflexão honesta sobre comportamentos e decisões. A letra combina vivências pessoais com uma análise emocional profunda.
Segundo o artista, é comum atribuirmos a culpa ao outro, mas é fundamental reconhecermos também a nossa própria responsabilidade. Esta dualidade entre razão e emoção serve de fio condutor à música, marcada por uma escrita mais autêntica, direta e madura.
Videoclipe de ‘Foste Igual’ reforça a mensagem da canção
O videoclipe de ‘Foste Igual’ surge como complemento artístico da música. A sintonia entre o músico e a equipe criativa permitiu traduzir visualmente a mensagem intimista do tema.
O resultado é um trabalho coeso e emocional, do qual Carlos Pinheiro afirma orgulhar-se, acreditando que cumpre o principal propósito: tocar quem ouve e criar identificação com o público.
Colaborações futuras e próximos passos
Relativamente a colaborações, Carlos Pinheiro revela admiração por artistas como Diogo Piçarra, mas destaca a importância da afinidade humana e artística em qualquer parceria. Para o cantor, um feat ideal nasce do compartilhamento genuíno e da ligação emocional entre músicos.
Carlos promete intensificar o ritmo de trabalho e continuar a construir uma carreira baseada na autenticidade, coerência e evolução constante.
