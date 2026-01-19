Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Palco Record

Chef José Avillez revela a essência da cozinha portuguesa: tradição, sabor e memória

Para o chef José Avillez, cozinhar é cuidar

Palco Record|Do R7

  • Google News

O chef José Avillez esteve no programa ‘Palco’ e falou sobre a sua relação íntima com a cozinha portuguesa, desde a infância junto ao mar até a gestão de restaurantes que procuram manter uma identidade nacional. Defende a necessidade de adaptar receitas sem perder a alma da tradição e lança um livro que reúne esse percurso pessoal e gastronômico.

Uma cozinha com memória e responsabilidade



Para o chef José Avillez, cozinhar é cuidar. A paixão começou na infância, entre bolos e tortas feitos com a irmã, e evoluiu para uma carreira onde a técnica se alia à emoção. Hoje, sente-se mais cozinheiro e gestor, assumindo a responsabilidade de manter a consistência e formar equipes para paladares apurados.

A surpresa e a criatividade são valorizadas, mas nunca à custa do sabor e da textura. A prioridade é que um prato seja bom para o próprio chef antes de ser apresentado ao cliente. A identidade portuguesa surge como fio condutor: não tem de ser estritamente tradicional, mas tem de evocar receitas, ingredientes e histórias das várias regiões do país.

Livro e legado



O livro, intitulado ‘A Minha Cozinha Portuguesa’, reúne receitas que Avillez adaptou — reduzindo gorduras, privilegiando o azeite e atualizando métodos — com o objetivo de preservar e relembrar pratos que correm o risco de desaparecer, sobretudo nas cidades.

O chef sublinha a riqueza singular da gastronomia nacional: clima mediterrânico, Atlântico generoso em peixes e mariscos e uma diversidade regional notável.

"A gastronomia portuguesa é uma das melhores cozinhas do mundo."

Além da dimensão gastronômica, o objetivo é que a cozinha portuguesa gere memórias — jantares que celebram momentos importantes — e deixe um legado de valores e oportunidades para as gerações seguintes.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.