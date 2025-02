A apresentadora Mahayla Haddad fala com a cantora brasileira Tainá sobre a apresentação do seu novo disco, ‘Âmbar’, composto por Marcelo Camelo. Nesta entrevista, Tainá fala como a natureza foi uma das inspirações para a criação do seu álbum e dos seus sucessos, como ‘Peito divino’ e ‘Rio’. Veja!