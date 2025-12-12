Da Angola para o mundo: o grupo Tuneza prova que o riso é uma linguagem universal

Nascidos no pós-guerra civil da Angola, tornaram-se referência nacional e internacional, usando o humor para educar e levar talento angolano além-fronteiras. Planejam voltar a Portugal para celebrar os 23 anos de carreira.



Origem e missão social



O grupo ‘Tuneza’ nasceu numa Angola marcada pela guerra e pelo sofrimento. Ao invés de ignorar a dor, escolheram o riso como ferramenta de alívio e de crítica social. A sua representação não é apenas entretenimento; é intervenção. Com textos que exploram as conversas do dia a dia, o grupo aborda desvios da sociedade e chama à responsabilidade através da comédia.



Com presença crescente em Portugal e na diáspora, falam sobre o desejo de regressar a Lisboa em março de 2026 para comemorar o aniversário do grupo.



O plano passa por manter o humor interventivo e ampliar as oportunidades para jovens artistas, consolidando o legado de uma geração que transformou sofrimento em sorriso e talento em profissão.