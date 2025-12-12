Da Angola para o mundo: o grupo Tuneza prova que o riso é uma linguagem universal
O grupo de humor Tuneza celebra mais de duas décadas transformando dor em riso e oportunidades
Nascidos no pós-guerra civil da Angola, tornaram-se referência nacional e internacional, usando o humor para educar e levar talento angolano além-fronteiras. Planejam voltar a Portugal para celebrar os 23 anos de carreira.
Origem e missão social
O grupo ‘Tuneza’ nasceu numa Angola marcada pela guerra e pelo sofrimento. Ao invés de ignorar a dor, escolheram o riso como ferramenta de alívio e de crítica social. A sua representação não é apenas entretenimento; é intervenção. Com textos que exploram as conversas do dia a dia, o grupo aborda desvios da sociedade e chama à responsabilidade através da comédia.
Com presença crescente em Portugal e na diáspora, falam sobre o desejo de regressar a Lisboa em março de 2026 para comemorar o aniversário do grupo.
O plano passa por manter o humor interventivo e ampliar as oportunidades para jovens artistas, consolidando o legado de uma geração que transformou sofrimento em sorriso e talento em profissão.
Últimas
Zeca Pagodinho fala sobre ida a Portugal e parceria musical com o neto
O artista é considerado por muitos um ícone vivo da música brasileira
Rui Porto Nunes relembra 20 anos de carreira
A motivação central para Rui é construir personagens que não são ele
Luís Varatojo lança novo álbum do projeto ‘Luta Livre’
O artista propõe uma reflexão sobre identidade, verdade e a transformação dos valores em mercadoria
Isabél Zuaa fala sobre a sua atuação em ‘O Agente Secreto’
No filme, a atriz interpreta Tereza Victória, uma mulher angolana exilada no Recife
C4 Pedro escolhe a essência para guiar a sua arte
O artista afirma que a maior grandeza que procurava no mundo estava dentro dele
Bazar Diplomático celebra a solidariedade em Lisboa
O caráter anual e comunitário do bazar transforma doações e vendas em respostas concretas a necessidades locais
Miguel Caixeiro fala sobre álbum ‘Existencisensual’
O álbum promete consolidar este momento de maturidade artística, convidando o público a manter-se em movimento
Noite vampiresca transforma terror em riso na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril
Ao manipular temas sensíveis, o espetáculo procura provocar pensamento sem pesar
Ricardo de Sá celebra carreira entre teatro, televisão e música
Ricardo de Sá descreve-se realizado, mas inquieto: quer mostrar mais e aproveitar a urgência de criar
Cerâmica artesanal em Lisboa: nova coleção de Eva Lé
Barro vermelho, tons terrosos e um ateliê aberto ao público
Júlio César traz esperança nas suas músicas
Cantor transforma dúvidas em canções autorais e mantém a fé no futuro
Tribeca Festival Lisboa destaca força criativa portuguesa
Festival aproxima Lisboa do circuito global de séries e cinema
Soraia Ramos e Zara Williams lançam hino feminino lusófono
Música mistura português e Lingala em celebração de poder e autoestima
Bazar Diplomático celebra 40 anos de solidariedade em Lisboa
Tradição reúne culturas, sabores e apoio social