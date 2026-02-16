Dupla sertaneja Maiara e Maraisa reafirma amor por Portugal
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa voltou a declarar o seu carinho por Portugal durante uma passagem por Lisboa. Em entrevista para o programa ‘Palco’, da TV RECORD, as artistas falaram sobre a relação afetiva com o público português e o recente lançamento do projeto ao vivo, que inclui faixas já queridas como ‘Quem Sente Saudade Sou Eu’ e o êxito ‘Narcisista’, considerada “filha de Portugal”.
Tour, afeto e história com o público português
Maiara e Maraisa afirmaram que a ligação com Portugal deixou de ser apenas uma conquista e já se transformou num compromisso: “já é um namoro sério, um casamento”, brincaram. As artistas recordaram a primeira viagem internacional como um momento transformador — a emoção de atravessar o oceano, a estreia em palcos como o Campo Pequeno e a recepção calorosa que consolidou Lisboa como parte da trajetória da dupla.
O público português ganhou um lugar especial nas narrativas das cantoras. Canções que nasceram ou foram batizadas durante as passagens por Portugal adquiriram um significado emocional e continuam entre as mais pedidas nos shows. A música ‘Narcisista’ foi citada como uma que “nasceu” no país e segue sendo um sucesso nas rádios e apresentações no Brasil e em terras lusas.
Lançamento do concerto e repertório afetivo
O lançamento do novo projeto ao vivo coincidiu com a estadia das artistas em Portugal, o que, segundo elas, trouxe sorte e bênçãos. Entre as faixas confirmadas está ‘Quem Sente Saudade Sou Eu’, já divulgada e aguardada pelos fãs. As cantoras enfatizaram que sentem saudade dos portugueses quando estão longe, justificando a frequência das visitas e o cuidado com o público local.
A dupla prometeu manter Portugal como ponto fixo na agenda, reforçando que, para elas, este país é mesmo casa.
Últimas
Scardinni fala sobre a nova fase da carreira autoral
A experiência de tocar em grandes palcos marcou a sua carreira e consolidou o desejo de ir além
Inês Sousa lança ‘Mikado’, o seu primeiro álbum a solo
Uma das músicas de destaque, ‘Guerra Fria’, ganhou um videoclipe inesperado e marcante
Chef José Avillez revela a essência da cozinha portuguesa: tradição, sabor e memória
Para o chef José Avillez, cozinhar é cuidar