Dupla sertaneja Maiara e Maraisa reafirma amor por Portugal

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa voltou a declarar o seu carinho por Portugal durante uma passagem por Lisboa. Em entrevista para o programa ‘Palco’, da TV RECORD, as artistas falaram sobre a relação afetiva com o público português e o recente lançamento do projeto ao vivo, que inclui faixas já queridas como ‘Quem Sente Saudade Sou Eu’ e o êxito ‘Narcisista’, considerada “filha de Portugal”.





Tour, afeto e história com o público português

Lançamento do concerto e repertório afetivo

Maiara e Maraisa afirmaram que a ligação com Portugal deixou de ser apenas uma conquista e já se transformou num compromisso: “já é um namoro sério, um casamento”, brincaram. As artistas recordaram a primeira viagem internacional como um momento transformador — a emoção de atravessar o oceano, a estreia em palcos como o Campo Pequeno e a recepção calorosa que consolidou Lisboa como parte da trajetória da dupla.O público português ganhou um lugar especial nas narrativas das cantoras. Canções que nasceram ou foram batizadas durante as passagens por Portugal adquiriram um significado emocional e continuam entre as mais pedidas nos shows. A música ‘Narcisista’ foi citada como uma que “nasceu” no país e segue sendo um sucesso nas rádios e apresentações no Brasil e em terras lusas.O lançamento do novo projeto ao vivo coincidiu com a estadia das artistas em Portugal, o que, segundo elas, trouxe sorte e bênçãos. Entre as faixas confirmadas está ‘Quem Sente Saudade Sou Eu’, já divulgada e aguardada pelos fãs. As cantoras enfatizaram que sentem saudade dos portugueses quando estão longe, justificando a frequência das visitas e o cuidado com o público local.A dupla prometeu manter Portugal como ponto fixo na agenda, reforçando que, para elas, este país é mesmo casa.