Dynamo no ‘Palco’ da RECORD EUROPA

Dynamo é o nome artístico de Eder dos Santos, um músico, compositor e cantor cabo-verdiano. O artista desenvolveu uma aprendizagem musical autodidata e com apenas 13 anos já tocava guitarra e cantava músicas da sua autoria. Em 2014, Dynamo lançou o seu primeiro álbum, ‘One’, com músicas como ‘Encaixa’ e ‘Princesa’, sendo um dos artistas mais nomeados nos Cabo Verde Music Awards 2015. Em 2016, Dynamo lançou o seu segundo álbum, ‘Mirror’, que foi um enorme sucesso. O artista é um êxito entre as comunidades dos PALOP. ‘Blindado’ é o mais recente trabalho de Dynamo, que conta com muitas participações como Irina Barros, Denis Graça e Tony Fika. O cantor vai dar um concerto em Lisboa e celebrar os mais de 10 anos de carreira. Será um espetáculo que contará com uma fusão entre kizomba e zouk, repleto de muitas surpresas.