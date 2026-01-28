Eliza Marin fala sobre o início da carreira e as parcerias internacionais

A cantora, compositora e dubladora Eliza Marin reafirma a sua versatilidade artística ao dar voz a percursos que vão do circuito da música gaúcha às colaborações em Portugal. Simples e determinada, mantém a essência do seu trabalho enquanto alarga horizontes.





Raízes e percurso na música gaúcha

Um encontro inesperado com a música portuguesa

Eliza envolveu-se com a música enquanto dava aulas de Literatura Musicada. Foi nesse contexto que o seu talento se destacou, abrindo portas a trabalhos com nomes relevantes do panorama musical regional. Um momento decisivo na sua carreira surgiu com a entrada no grupo Barra da Saia, uma banda exclusivamente feminina, com mais de duas décadas de história. Para Eliza, integrar o projeto representou a convergência entre objetivos pessoais e profissionais: demonstrar competência, renovar repertórios e evoluir artisticamente num coletivo que valorizava a presença feminina na música.A transição para colaborações internacionais aconteceu de forma inesperada. Um produtor com quem Eliza já trabalhava convidou-a a participar em sessões de gravação em Lisboa. A experiência resultou em parcerias com artistas portugueses, entre os quais o reconhecido cantor Mickael Carreira. Eliza gravou temas que cruzam estilos e influências, evidenciando como a sua formação na música gaúcha se adapta a diferentes contextos culturais e sonoros.Para além da voz, Eliza define-se como alguém de vontades simples: fazer o que gosta e permitir que as oportunidades surjam naturalmente. Esta postura tem sido determinante para sustentar uma carreira plural, que passa pela interpretação, composição e dobragem.