Nina Ray revela detalhes sobre o álbum de estreia
A cantora Nina Ray, nascida Ana Raquel Moreira e com raízes na Margem Sul, apresenta o novo single ‘No More Tears’, um tema que funde R&B contemporâneo com uma mensagem de superação. O lançamento antecipa o seu álbum de estreia, prometendo revelar novas facetas da artista e consolidar o seu lugar no R&B português.
‘No More Tears’: o novo single de Nina Ray
O single ‘No More Tears’ afirma-se como uma celebração da recuperação emocional. A nova música de Nina Ray aborda a capacidade de seguir em frente após momentos difíceis, transformando a dor em força e esperança.
Segundo a artista, a intenção foi clara: converter a tristeza numa energia positiva, criando uma canção luminosa que não ignora os desafios vividos.
O refrão em inglês foi pensado para manter a ligação ao público internacional que acompanhou Nina Ray durante o período em que viveu em Inglaterra. Já os versos em português reforçam a autenticidade e a proximidade emocional que caracterizam a cantora.
Álbum de estreia promete revelar novas sonoridades
O aguardado álbum de estreia de Nina Ray será apresentado brevemente e trará surpresas para os fãs. Para além das baladas intensas que marcaram o início da sua carreira, o disco incluirá faixas com novas influências e abordagens musicais.
A artista assume a diversidade como elemento central do projeto, com produção cuidada e referências à sua vivência na Margem Sul, território reconhecido pela forte expressão da cultura urbana, do R&B e do hip hop em Portugal.
