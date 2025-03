O humor de Diogo em Portugal

Diogo Portugal, humorista nascido em Curitiba, no Sul do Brasil, é conhecido como um dos precursores do stand-up comedy no país. Com anos de carreira e diversos espetáculos e personagens em seu currículo e portfólio, Diogo é um dos nomes mais conhecidos do humor brasileiro.

Recentemente, ele esteve em turnê na Europa, passando por países como Escócia, Irlanda, Inglaterra, Súecia e Portugal.

O show “Faz me Rir” recebeu muitos brasileiros e estrangeiros e marcou a passagem de Diogo pelo continente.

O programa ‘Palco’ conversou com ele antes de uma das suas sessões e descobriu detalhes da sua carreira.