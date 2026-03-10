Karyna Gomes fala sobre álbuns, memórias e feminismo

O percurso artístico de Karyna Gomes demonstra como a música, a escrita e o ativismo se cruzam para dar voz à identidade, à memória e à liberdade, celebrando a cultura de Guiné-Bissau e a presença das mulheres na sociedade.





Trajetória e identidade

Carreira como extensão da vida

Três álbuns, três etapas

Temas urgentes

A tina e a mestiçagem

‘Kantigas di Liberdadi’ ao vivo

Língua e tradução

O impacto da música

Convívio e memória

Karyna Gomes não divide a sua vida em caixas fechadas — a sua trajetória é uma linha contínua que atravessa música, escrita, ativismo e jornalismo. Cresceu numa cidade e numa região de África onde a musicalidade estava presente em todos os momentos. Desde cedo, a rádio trouxe-lhe Bob Marley, Bonga, e canções do Congo, do Senegal e do Brasil. Essas sonoridades foram determinantes na formação da artista.Para Karyna, a carreira é inseparável da vida. O seu percurso não começou apenas após a escola. Desde cedo, demonstrou gosto por contar histórias, escrever poemas e liderar movimentos nas escolas. A formação em jornalismo no Brasil forneceu-lhe ferramentas essenciais para comunicar com intenção — seja num artigo, numa entrevista ou numa canção: “A carreira é a vida.”O jornalismo ensinou-a a estruturar narrativas, a pensar no público e a traduzir experiências pessoais em mensagens capazes de tocar outras pessoas. Esses ensinamentos refletem-se nas suas atuações em palco, nas entrevistas e nas letras cantadas em crioulo.Os álbuns de Karyna acompanham diferentes fases da sua vida e da sua missão artística:- ‘Mindjer’: um primeiro passo que questionava identidades e papéis.- ‘N’Na’: aprofundou a reflexão sobre mulher, memória e pertença.- ‘Kantigas di Liberdadi’: gravado ao vivo, representa um regresso ao essencial e à convivência musical orgânica.O discurso de Karyna sobre a mulher reflete a urgência do feminismo, que não é um movimento contra os homens, mas um espaço de libertação que também necessita de aliados. Nas suas canções, aborda identidade, memória e poder, procurando que estas vozes sejam ouvidas, compreendidas e partilhadas.Um elemento recorrente nas suas músicas é a tina, instrumento criado por mulheres que simboliza força e pertença. A tina representa, na sua essência, a Guiné-Bissau: um país de encontros, uma terra mestiça que não pertence a um único grupo. Karyna pretende levar esta mensagem ao mundo, defendendo que a convivência e a mistura cultural são essenciais.Após uma turnê em que explorou a fusão entre música eletrônica e orgânica, Karyna sentiu necessidade de regressar ao centro da sua identidade musical. Em vez de compor em estúdio e depois procurar o palco, convidou músicos guineenses e angolanos, assim como a sua filha Dara, para interpretar shows intitulados ‘Grandes Canções da Guiné’.Gravar ‘Kantigas di Liberdadi’ ao vivo foi uma escolha essencial, pois o disco nasce da convivência, da respiração dos músicos e da partilha com o público. Trata-se de um regresso ao orgânico, sem elementos eletrônicos, onde a narrativa e a música se alimentam mutuamente.Muitas das canções são em crioulo. Karyna fez questão de traduzir os temas para português, inglês e francês, permitindo que pessoas em países como Polónia, Alemanha, França e Brasil compreendam a mensagem. A tradução não apaga a origem; amplia o alcance da obra.A artista deseja que, mesmo daqui a muitos anos, quem ouça as suas canções sinta paz — o maior feedback que recebe. A música, acredita, tem o poder de tocar profundamente, exigindo que entre no coração de quem a escuta."Paz, porque é o maior feedback que recebo de todas as pessoas que falam da minha música."Karyna Gomes utiliza a música para registrar momentos e lutas. As suas canções funcionam como arquivos emocionais que documentam acontecimentos em Guiné-Bissau e no mundo, especialmente em torno da luta pelo feminino naquele período. A artista procura que o público compreenda o contexto, a resistência e a busca por liberdade presentes nas suas obras.A música de Karyna Gomes é uma forma de ativismo suave, mas poderosa. Quando as letras contam histórias, os instrumentos carregam identidade e a gravação integra encontro e presença, o resultado é um trabalho que transmite paz, guarda memória e fortalece a luta pela igualdade. Este é o objetivo de cada álbum da artista, especialmente ‘Kantigas di Liberdadi’, onde a voz do crioulo e a presença ao vivo se combinam para comunicar mensagens que merecem ser ouvidas.