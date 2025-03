RECORD EUROPA entrevista Simone Mendes em Portugal

Simone Mendes é um dos ícones da música sertaneja. Aos 14 anos fez backing vocals para o cantor Frank Aguiar e integrou, juntamente com a irmã, a banda Forró do Muído. Em 2012, as irmãs Simone e Simaria formaram uma dupla, também conhecida por ‘Coleguinhas’, que teve um enorme sucesso dentro e fora do Brasil. Em 2023, Simone lançou o seu primeiro álbum/DVD, ‘Cintilante’, cujo primeiro single foi ‘Erro gostoso’. No ano passado, Simone lançou o seu segundo álbum a solo ‘Cantando sua história’. ‘Me ama ou me larga’ é a primeira canção inédita do novo álbum ‘Cantando sua história 2’, um DVD que dá início a uma nova fase da carreira da cantora. A canção dos sentimentos de alguém que enfrenta a dor de não se sentir amado. Este disco, que reúne mais de nove canções inéditas, vem reforçar o talento e a força de Simone no cenário sertanejo. Simone esteve em Portugal para dois grandes concertos, que foram uma celebração da música sertaneja.