Tribeca Festival Lisboa reforça elo entre cinema global e cultura local

Edição celebra diversidade, coprodução e novas vozes criativas

Palco Record|Do R7

O Tribeca Festival Lisboa regressou à capital portuguesa com uma programação que uniu criadores de várias partes do mundo e reforçou o papel de Lisboa como ponto de encontro entre o cinema internacional e a vitalidade cultural local. Com debates e estreias exclusivas, o evento destacou-se como espaço de diálogo sobre coprodução, representatividade e o poder do storytelling humano.

Coprodução e oportunidades para Portugal

Os debates sobre coprodução ganharam espaço central na programação. Especialistas e produtores sublinharam que parcerias internacionais permitem ampliar orçamentos, acessar novos mercados e enriquecer narrativas com diferentes perspetivas culturais.

Para jovens cineastas, o festival representa uma oportunidade prática de aprender sobre financiamento, distribuição e o funcionamento da indústria global. A presença de profissionais de renome internacional funciona como validação e inspiração para quem inicia carreira no setor.

