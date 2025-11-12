Tribeca Festival Lisboa reforça elo entre cinema global e cultura local

O Tribeca Festival Lisboa regressou à capital portuguesa com uma programação que uniu criadores de várias partes do mundo e reforçou o papel de Lisboa como ponto de encontro entre o cinema internacional e a vitalidade cultural local. Com debates e estreias exclusivas, o evento destacou-se como espaço de diálogo sobre coprodução, representatividade e o poder do storytelling humano.



Coprodução e oportunidades para Portugal



Os debates sobre coprodução ganharam espaço central na programação. Especialistas e produtores sublinharam que parcerias internacionais permitem ampliar orçamentos, acessar novos mercados e enriquecer narrativas com diferentes perspetivas culturais.



Para jovens cineastas, o festival representa uma oportunidade prática de aprender sobre financiamento, distribuição e o funcionamento da indústria global. A presença de profissionais de renome internacional funciona como validação e inspiração para quem inicia carreira no setor.