André Di Mauro relembra Ner em Reis: 'Experiência inesquecível' Personagem está de volta na segunda temporada, A Ingratidão, que está no ar na RECORD Novidades|Do R7 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h00 )

André Di Mauro interpreta Ner na superprodução Reis Reprodução/Instagram

André Di Mauro interpreta Ner na segunda temporada de Reis, A Ingratidão, que está no ar na RECORD.

No Instagram, o ator relembrou o trabalho: “Uma experiência inesquecível na TV! Interpretar Ner foi um desafio intenso e transformador. A construção desse personagem exigiu entrega, estudo e conexão profunda com a história e seus conflitos. Cada cena foi uma jornada, e foi incrível dar vida a um personagem tão bem construído em uma produção de alto nível, com uma equipe incrível, uma direção impecável e um elenco que se tornou uma verdadeira família!”.

Os fãs de André comentaram na publicação: “Muito querido”, disse um internauta. “Maravilhoso ator”, comentou uma seguidora. “Ótima atuação”, escreveu outra.

Confira:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Segunda temporada de Reis mostra Saul como o primeiro rei de Israel:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, começa a ser reexibida nesta terça (4), na tela da RECORD, e marca o início do período monárquico em Israel e a desobediência dos israelitas ao tentarem substituir Deus por um homem. A seguir, relembre a história dessa fase da trama!