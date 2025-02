Fernando Roncato publica registro de Baasa no cavalo em Reis Ator interpreta o guerreiro de Jeroboão na superprodução Novidades|Do R7 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

Fernando Roncato compartilha registro como Baasa Reprodução/Instagram

Fernando Roncato vive Baasa em Reis, um dos guerreiros mais próximos a Jeroboão (Vitor Novello/Marcelo Valle) no reino do Norte. E, em publicação nas redes sociais, o ator compartilhou um registro no qual aparece em cima de um cavalo com a armadura de Baasa.

Nos comentários, o colega de elenco Gabriel Albuquerque, o Nadabe, elogiou: “Voa, meu garoto”. Thiago Zimiano, o Eúde, engrossou o coro: “Brabo!”.

Outros fãs incentivaram o trabalho do ator e demonstraram ansiedade com o retorno dos novos episódios à tela da RECORD.

Veja:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Segunda temporada de Reis mostra Saul como o primeiro rei de Israel:

