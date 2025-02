Gabriel Vivan publica bastidores de gravação externa de Reis Abias na série é elogiado por colegas de elenco ao aparecer no intervalo das cenas Novidades|Do R7 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriel Vivan registra descontração dos bastidores de Reis Reprodução/Instagram

Gabriel Vivan, que interpreta Abias em Reis, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o intervalo das gravações em uma locação externa. O ator aproveitou para mostrar a descontração com os colegas de elenco e também ficou “modelando” nos bastidores da superprodução.

“Entre uma cena e a outra, e durante todas elas: a gente se diverte! Grato por estar rodeado de pessoas incríveis, por estar fazendo o que amo, por aprender todo dia. Realizado pelo privilégio de viver tudo isso!”, escreveu o ator.

“Apaixonante”, comentou Fernanda Guimarães, preparadora de elenco da série. Já Bernardo Busnello, o Atai, disse: “Que felicidade estar com vocês”.

“Muito fofinho”, elogiou uma fã.

Confira:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Segunda temporada de Reis mostra Saul como o primeiro rei de Israel:

