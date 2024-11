No Vlog da Fu, Márcia mostra spoilers do Fuzenda desta quinta (21)

Mais uma semana de alegria para o G4 se inicia em A Fazenda 16. Após um show de memória e agilidade no gigante de feno, Gui Vieira conquistou o chapéu e manteve o comando da sede no seu grupo de aliados. Como esperado, poucos ficaram felizes com a conquista do ex-ator mirim e o clima esquentou entre a peãozada na madrugada desta quinta (21). As confusões começaram ainda durante o programa ao vivo e a reação de Adriane Galisteu disse tudo; olha só o que rolou!