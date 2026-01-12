Atriz Jennifer Lawrence doa cachorrinha de estimação após animal morder o filho dela. A atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A atriz Jennifer Lawrence virou alvo de críticas nas redes sociais após revelar que doou seu cachorro. O motivo foi uma mordida que a chihuahua Princesa Pippi deu em seu filho.

Em uma entrevista rápida, Jennifer contou que morava perto de um parque para passear com a cachorra, mas que, depois do nascimento do filho, passou a sentir medo quando a criança se aproximava do animal. Ela ainda fez um comentário em tom de brincadeira dizendo que, após o incidente, “queria eliminar todos os cachorros”.

A fala gerou grande repercussão na internet. Muitos internautas criticaram a atriz, afirmando que faltou educação tanto para o animal quanto para a criança, chegando a dizer que ela deveria ter doado o filho, e não o cachorro. Por outro lado, parte do público saiu em defesa de Jennifer, destacando que a segurança e a proteção dos filhos devem ser prioridade. Na sua opinião a atitude dela foi correta ou exagerada?

Vote e participe da enquete: