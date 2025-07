Academia proíbe crianças de esperar na recepção enquanto pais praticam atividade física. A medida é certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 24/07/2025 - 09h47 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h59 ) twitter

O músico Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, usou as redes sociais para desabafar após passar por uma situação inusitada em uma academia. Ele contou que foi impedido de permanecer no local com o filho Theo, de 11 anos, enquanto faria seu treino.

Segundo Lucas, o menino não iria praticar atividade física, apenas ficaria esperando o pai na recepção. No entanto, a administração da academia teria informado que crianças não podem permanecer no ambiente, nem mesmo aguardando. O músico relatou ainda que a funcionária da recepção afirmou que essa seria uma exigência da lei. Diante da proibição, Lucas preferiu ir embora com o filho e deixou de treinar naquele dia.

Em tom de indignação, ele questionou a rigidez da regra, especialmente em casos como o dele, em que a criança apenas acompanharia o responsável por um curto período.

Na sua opinião, a medida é correta ou errada?

