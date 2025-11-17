Aluna é expulsa de uma academia por usar uma roupa inadequada para o ambiente. Quem está certo: a academia ou a mulher?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Uma aluna foi expulsa de uma academia por causa da roupa que usava para treinar. Segundo ela, o gerente do local a abordou logo na entrada e a “convidou a se retirar” por considerar que o shorts dela era muito curto. Ela alega discriminação e diz que outras mulheres usavam roupas iguais. A influenciadora diz ter se sentido julgada e perseguida e afirma que vai buscar seus direitos após o episódio. Na sua opinião, quem está certo: a academia está certa - são as regras ou a mulher está certa - ela usa o que quiser? Vote e participe da enquete: