Americana segura a coxinha com um guardanapo, mas inova ao comer usando um garfo. A atitude é frescura ou higiene? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 05/09/2025 - 10h12 (Atualizado em 05/09/2025 - 11h01 )

Uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais: uma americana surpreendeu ao comer coxinha com garfo. O momento foi registrado pelo marido dela, que filmou tudo.

Na hora de experimentar o salgado, ela usou o garfo para retirar o recheio de dentro, como se estivesse descascando um ovo. A atitude dividiu opiniões e deixou muitos brasileiros com vontade de ensinar o “jeito certo” de comer coxinha. Na sua opinião, a atitude dela é frescura ou questão de higiene?

Vote e participe da enquete: