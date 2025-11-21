Atleta diz que derrubou a grade de proteção durante a maratona sem querer. A expulsão da prova foi justa ou injusta?
Uma cena registrada durante uma corrida de rua em São Roque, no interior de São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais. Ao se aproximar da linha de chegada da prova de 10 quilômetros, uma corredora acabou derrubando a grade de isolamento para o meio do percurso.
A atleta que vinha logo atrás não conseguiu desviar e caiu no chão. A competidora que causou o acidente foi desclassificada. Já a corredora que sofreu a queda não se feriu e conseguiu concluir a prova em seguida.
Nas redes sociais, usuários questionam o trajeto final da corrida, onde os participantes precisam fazer uma curva bem na linha de chegada. Na sua opinião, a expulsão da prova foi justa ou injusta?
