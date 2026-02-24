Bigode feminino é a nova tendência entre modelos e influenciadoras. Você usaria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma nova tendência tem chamado a atenção e ganhado força entre as mulheres: o bigode feminino. Você já viu?

Cada vez mais mulheres estão optando por manter os pelos faciais como forma de expressão, empoderamento e liberdade. Nas redes sociais, influenciadoras e modelos exibem os bigodes com orgulho e desafiam a antiga pressão estética pela depilação.

Para muitas, a escolha vai além da aparência. Trata-se de uma afirmação de identidade e autonomia sobre o próprio corpo. Como resume o lema que acompanha o movimento: “meu corpo, minhas regras”. Você usaria?

