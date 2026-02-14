Logo R7.com
Campanha quer proibir pijamas e incentivar os passageiros a se vestirem melhor nos aviões. Você acha certo ou errado?

Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

O Estados Unidos lançou uma campanha para incentivar passageiros a adotarem um comportamento mais cortês durante viagens aéreas. A iniciativa defende o uso de roupas consideradas mais adequadas, como jeans e camisa, e desencoraja pijamas e chinelos em aeroportos e aviões.

Segundo o governo, a forma de se vestir pode influenciar a postura dentro das aeronaves. A medida surge após uma pesquisa apontar que os casos de surtos a bordo no país aumentaram cinco vezes nos últimos sete anos. Na sua opinião, a campanha é certa ou errada?


