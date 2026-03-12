Você gostaria de receber o café sempre sem açúcar? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um projeto de lei aprovado na Câmara de Goiânia está gerando debate entre moradores e comerciantes da cidade. A proposta determina que bares, restaurantes e lanchonetes passem a servir café sem açúcar por padrão aos clientes.

Pelo texto, a bebida deverá ser oferecida na forma amarga, enquanto açúcar ou adoçante deverão ser disponibilizados separadamente para que cada consumidor escolha como e quanto adoçar.

Na justificativa apresentada à Câmara, o autor do projeto argumenta que o consumo excessivo de açúcar pode contribuir para problemas de saúde, como obesidade e diabetes. Segundo ele, a medida também pode ampliar o acesso ao café para pessoas com restrições alimentares.

O projeto já foi aprovado pelos vereadores e agora aguarda sanção ou veto do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. Caso seja sancionada, a nova regra passará a valer para estabelecimentos da capital goiana. Você concorda com esse projeto?

Vote e participe da enquete: