Pai saca R$ 60 mil da poupança do filho de 10 anos para bancar novo casamento. O pai tem esse direito? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Até que ponto vai a autoridade dos pais? E filhos pequenos têm direito à própria privacidade e ao dinheiro que recebem? A discussão surgiu depois de um caso que chamou atenção na China.

Um pai decidiu pegar todo o dinheiro da poupança do filho de 10 anos: cerca de 60 mil reais que a criança havia ganhado de parentes no Ano-Novo. Após se separar da mãe do menino, o homem começou um novo relacionamento e quis se casar novamente. Sem recursos para a cerimônia, usou o dinheiro guardado para o filho para pagar as despesas.

A mãe do garoto ficou revoltada e levou o caso à Justiça. O pai tentou convencer os juízes de que, como responsável legal, tinha o direito de administrar as economias da criança. Mas o tribunal decidiu que o dinheiro pertencia legalmente ao menino.

Com a decisão, o pai foi processado e terá de devolver todo o valor ao filho. Na sua opinião, o pai tem esse direito?

Vote e participe da enquete: