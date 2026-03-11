Segurança vê assalto em estacionamento, não ajuda e deixa o ladrão fugir, ele foi afastado e indiciado por roubo. Você concorda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um jovem foi assaltado com violência no estacionamento de uma universidade em Apucarana (PR). Câmeras mostram o ladrão pulando em suas costas, derrubando-o e tentando sufocá-lo.

Um vigilante apareceu, observou, mas não ajudou. A vítima gritava por socorro enquanto o segurança permaneceu indiferente e teria até rido.

O criminoso fugiu levando a mochila com notebook e celular. A vítima disse que havia marcado a venda de um celular com um perfil falso.

A polícia indiciou o vigilante por omissão, e ele foi afastado. O assaltante foi identificado e preso. Você concorda com a punição?

