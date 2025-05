Cantora Lady Gaga gastou R$ 5.565,00 com pizzas para seus fãs, mas não apareceu para eles. Ela foi simpática ou só fingiu? Participe da enquete do Balanço Geral Enquetes|Do R7 02/05/2025 - 11h11 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h11 ) twitter

A cantora Lady Gaga está hospedada no Copacabana Palace, pois vai realizar um show no Rio de Janeiro. Ao saberem que ela se hospedaria lá, diversos fãs resolveram ficar em frente ao hotel, para tentar um mínimo contato com a cantora internacional.

Como essa mobilização dos fãs dura desde quando ela chegou ao Brasil, Lady Gaga resolveu comprar pizzas para eles. Nós fomos atrás e conseguimos informações de que ela comprou 53 pizzas e gastou ao todo cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais.

A cantora mandou funcionários entregar as pizzas aos fãs e não deu nem uma aparecida na janela para fazer acenos para seu público. Na sua opinião, ela foi simpática ou só fingiu? Vote e participe da enquete: