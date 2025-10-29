Carro rebaixado de influenciadora é destruído depois do tanque de gasolina vazar. Na sua opinião, dirigir com carro rebaixado é estiloso ou imprudência? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um carro rebaixado chamou atenção ao ser filmado soltando faíscas em uma rodovia de Cedral, no interior de São Paulo. O veículo pertence à influenciadora Evelyn, que seguia com amigos para um evento de carros rebaixados.

Durante o trajeto, ela pediu que os colegas registrassem o momento para postar nas redes sociais. No entanto, o que era diversão acabou em susto: o carro, muito baixo, começou a vazar gasolina, e as faíscas acabaram provocando um incêndio.

As chamas se espalharam rapidamente e destruíram o veículo. Evelyn tentou salvar alguns pertences, mas o fogo tomou conta de tudo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na sua opinião, dirigir com carro rebaixado é estiloso ou imprudência?

