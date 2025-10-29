Logo R7.com
Carro rebaixado de influenciadora é destruído depois do tanque de gasolina vazar. Na sua opinião, dirigir com carro rebaixado é estiloso ou imprudência?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Um carro rebaixado chamou atenção ao ser filmado soltando faíscas em uma rodovia de Cedral, no interior de São Paulo. O veículo pertence à influenciadora Evelyn, que seguia com amigos para um evento de carros rebaixados.

Durante o trajeto, ela pediu que os colegas registrassem o momento para postar nas redes sociais. No entanto, o que era diversão acabou em susto: o carro, muito baixo, começou a vazar gasolina, e as faíscas acabaram provocando um incêndio.


As chamas se espalharam rapidamente e destruíram o veículo. Evelyn tentou salvar alguns pertences, mas o fogo tomou conta de tudo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na sua opinião, dirigir com carro rebaixado é estiloso ou imprudência?

Vote e participe da enquete:

