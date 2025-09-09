Casal abre casa de swing e impede pessoas “feias” de entrarem. Eles estão certos ou errados?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um casal da Inglaterra está dando o que falar após abrir uma casa de swing, um local onde casais se reúnem para trocar de parceiros e apimentar a relação.
A polêmica começou quando Tânia e Ashley, os donos do estabelecimento, passaram a proibir a entrada de pessoas que consideram “feias”. Segundo eles, a proposta do clube é atrair apenas pessoas bonitas e que se cuidam.
O casal ainda declarou que, por serem os proprietários, são eles quem fazem as regras. Na sua opinião, eles estão certos ou errados?
Vote e participe da enquete: