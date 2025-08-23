Cinema proíbe entrada com fast-food por questão de higiene. Só pode entrar com pipoca. A medida é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 23/08/2025 - 11h46 (Atualizado em 23/08/2025 - 11h46 ) twitter

Uma filial de uma conhecida rede de cinemas chamou a atenção ao proibir a entrada de clientes com hambúrgueres, batata frita e outros alimentos de fast-food. A decisão rapidamente gerou debate nas redes sociais.

De acordo com a empresa, a restrição tem como objetivo preservar a higiene das salas e garantir o bem-estar dos espectadores. A entrada está liberada apenas para pipoca e refrigerante.

Vote e participe da enquete: