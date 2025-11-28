Cliente que jantava sozinha se recusa a sair da mesa para quatro pessoas. A atitude dela foi correta ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher que foi sozinha a um bar acabou causando a maior polêmica. Como não havia mesa disponível para um ou dois lugares, ela sentou em uma mesa de quatro cadeiras.

O problema começou quando o bar lotou. Depois de duas horas, os funcionários pediram que ela mudasse de lugar para liberar a mesa maior para outros clientes. Mas a mulher se recusou a sair!

Ela afirmou que tinha chegado primeiro e, por isso, tinha preferência. Contou ainda que estava esperando amigas — e disse que, mesmo que não estivesse, continuaria com prioridade por ter ocupado o espaço antes. A situação gerou discussão e chamou a atenção de quem estava no local. Na sua opinião, ela está certa ou errada?

Vote e participe da enquete: