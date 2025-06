Cliente vê erro de preço e exige pagar centavos por filé mignon. A atitude dele foi legítima ou oportunista? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 26/06/2025 - 09h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h42 ) twitter

Um cliente levou a melhor em um supermercado de Anápolis, Goiás, ao encontrar peças de filé mignon, um dos cortes mais caros da carne bovina, sendo vendidas por apenas alguns centavos.

O consumidor estranhou o preço na etiqueta, mas aproveitou a oportunidade e fez a compra. Segundo ele, com base no Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento é obrigado a cumprir o valor indicado, mesmo que tenha havido erro de precificação.

Tudo indica que a falha foi de um funcionário do supermercado. Mesmo assim, o cliente comemorou o “achado”. Na sua opinião, a atitude dele foi legítima ou oportunista?

Vote e participe da enquete: